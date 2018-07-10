Ученые нашли кости первого динозавра-гиганта. Каким он был

10 июля, 2018, 11:43

Динозавры начали увеличиваться до гигантских размеров примерно на 30 миллионов лет раньше, чем прежде считали палеонтологи

Об этом говорится в Nature Ecology & Evolution.

К такому выводу пришли аргентинские ученые, которые нашли частичные скелеты нескольких рептилий и описали новый род и вид завроподоморфов - Ingentia prima, а также несколько уже известных ящеров из рода Lessemsaurus.

У них уже начали появляться анатомические признаки, характерные для крупнейших представителей зауроподов, живших в конце триасового периода, примерно 210-205 миллионов лет назад. Во второй половине триасового периода (237-201 млн лет назад) возникли новые группы сухопутных динозавров, которые заняли разные экологические ниши.

Одними из самых успешных были травоядные завроподоморфы, которые появились около 230 миллионов лет назад и вымерли в конце мелового периода.

Сначала это были небольшие двуногие ящеры хрупкого телосложения, которые со временем эволюционировали в зауроподов - великанов весом до 70 тонн, которые появились в конце триасового периода.

Эволюция сопровождалась анатомическими изменениями. В числе прочего у зауроподов удлинились шеи и передние конечности, уменьшился размер черепа, позвонки стали пневматическими, то есть в них образовались воздухоносные полости, уменьшились фаланги пальцев. Все эти признаки появились у представителей подотряда зауроподов около 180 миллионов лет назад.

Аргентинские палеонтологи под руководством Сесилии Апальдетти (Cecilia Apaldetti) из Национального университета Сан-Хуана нашли позвонки, часть лопатки, кости передних и задних конечностей крупного завроподоморфа и по ним описали динозавра нового рода и вида.

Он жил в конце триасового периода, 210-205 миллионов лет назад, достигал рекордных для того времени размеров. Его длина, вероятно достигала 8-10 метров, а весил он 7-10 тонн.

"Как только мы это нашли, мы поняли, что это нечто другое. Мы обнаружили форму, первую гигантскую среди всех динозавров. Это сюрприз", - сказала Сесилия Апалдетти.

Этот вид "демонстрирует процесс роста, доселе неизвестный, и указывает на то, что гигантизм возник гораздо раньше, чем считалось", - добавила она - "Это были травоядные динозавры, четверки, легко узнаваемые благодаря их очень длинной шее и хвостами".

Перед этим открытием считалось, что гигантизм развивался в юрском периоде примерно 180 миллионов лет назад.

Ученые назвали ящера Ingentia prima в переводе с латыни "огромный первый". Здесь же были найдены окаменелости трех ящеров-завроподоморфов, которые относились к роду Lessemsaurus.

Исследователи описали их тоже - лессемзавры были около девяти метров длиной и обитавших на территории современной Аргентины.

Оказалось, что ящеры стали меняться, "готовясь" к перерождению в гигантов, примерно на 30 миллионов лет раньше, чем предполагали палеонтологи.

В шейных позвонках появились воздухоносные полости и система воздушных мешков, которая была характерна для зауроподов. Строение передних конечностей у лессемзавров уже стало похоже на строение конечностей зауроподов, а кости задних конечностей стали утолщаться в ответ на увеличение массы тела.

Гигантские зауроподы встречались на разных континентах. Крупнейший их представитель и по совместительству самое большое сухопутное животное, что когда-либо жило на планете, было найдено в Аргентине. Патаготитаны достигали в длину 37 метров и весили до 69 тонн.