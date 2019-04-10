В "Автомайдане" заявили, что не имеют никакого отношения к митингу возле офиса Зеленского

10 апреля, 2019, 18:52

В "Автомайдане" отрицали участие в митинге возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского

Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.

"Некоторыми средствами массовой информации сегодня была распространена недостоверная информация о якобы участии "Автомайдана" в "акции протеста" возле офиса Владимира Зеленского с требованием к нему "сдать анализы", - говорится в сообщении.

"Официально заявляем, что "Автомайдан" к этой фейковой акции не имеет никакого отношения", - отметили в организации.