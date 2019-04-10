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В "Автомайдане" заявили, что не имеют никакого отношения к митингу возле офиса Зеленского

В "Автомайдане" отрицали участие в митинге возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского

Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.

"Некоторыми средствами массовой информации сегодня была распространена недостоверная информация о якобы участии "Автомайдана" в "акции протеста" возле офиса Владимира Зеленского с требованием к нему "сдать анализы", - говорится в сообщении.

"Официально заявляем, что "Автомайдан" к этой фейковой акции не имеет никакого отношения", - отметили в организации.

  • Напомним, мэр Киева Виталий Кличко пригласил кандидатов в президенты к НСК "Олимпийский" на 9 апреля с 15:00 до 18:00 сдавать анализы на наркотики организации VADA.
  • Ранее в штабе Зеленского заявляли, что кандидат не будет сдавать анализы VADA.
  • Сообщалось, что участники "Автомайдана" приехали в офис Владимира Зеленского с требованием, чтобы тот сдал анализы на наркотики представителям антидопинговой организации VADA.
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