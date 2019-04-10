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"Автомайдан" приехал в офис Зеленского требовать, чтобы тот сдал анализы VADA


фото: facebook
Участники "Автомайдана" приехали в офис Владимира Зеленского с требованием, чтобы тот сдал анализы на наркотики представителям антидопинговой организации VADA

Об этом сообщает Команда Зеленского в Facebook.

"Автомайдан" обещает дальше поехать к Порошенко с таким же требованием.

Ранее в штабе Зеленского заявляли, что кандидат не будет сдавать анализы VADA.

"Был вопрос в сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории", - пояснили представители Зеленского.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко пригласил кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" на 9 апреля с 15:00 до 18:00 сдавать анализы на наркотики организации VADA.

 

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