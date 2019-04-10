В марте "Укрпочта" выплатила 1,9 млрд грн монетизированных субсидий

10 апреля, 2019, 12:33

АО "Укрпочта" в марте выплатила 1,9 млрд грн монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг пенсионерам, получающим пенсию через почтовые отделения

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Согласно сообщению, в марте выплаты в отделениях "Укрпочты" получили около 1 млн пенсионеров.

Средняя сумма выплаченных субсидий составляет 1884 грн.

Максимальный размер субсидий в следующих областях: Черниговская (3042 грн), Ивано-Франковска (2801 грн), Волынская (2130 грн).

А минимальный средний размер субсидий зафиксированы в Донецкой (1493 грн), Николаевской (1445 грн) и Одесской (+1258 грн) областях.

Максимальный размер монетизированных субсидий составил 9273 грн.

Наибольшая сумма выплаченных средств зафиксирована в Киеве и Киевской области - более 190 700 000 грн для почти 106 тыс пенсионеров, Харьковской - более 154 800 000 грн для почти 80 тыс пенсионеров, Львовской областях - более 114 млн грн для более 60000 пенсионеров.