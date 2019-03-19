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Субсидия наличными в среднем составит 1676 грн, - Розенко


фото: kmu.gov.ua
Субсидии наличными в марте 2019 года получат примерно 3,5 млн домохозяйств

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает РБК-Украина.

Розенко отметил, что по последним расчетам средний размер монетизированной субсидии составит 1676 грн.

"Напомню, что аналогичные суммы люди получат также в апреле и мае 2019", - сказал Розенко.

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