Субсидия наличными в среднем составит 1676 грн, - Розенко

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает РБК-Украина.

Розенко отметил, что по последним расчетам средний размер монетизированной субсидии составит 1676 грн.

"Напомню, что аналогичные суммы люди получат также в апреле и мае 2019", - сказал Розенко.

Напомним, 12 марта "Ощадбанк" начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и каким субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.

До этого в Украине уже заработал публичный реестр получателей субсидий, в котором показан размер субсидии за все периоды

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, монетизация устанавливает цивилизованные отношения в треугольнике "государство-гражданин-производитель услуги".

Кабмин рассчитывает провести монетизацию субсидий в 2019 году в три этапа.

В бюджете на 2019 год предусмотрено выделение 58 млрд грн на субсидии, а также их монетизация.

Ранее министр соцполитики Андрей Рева сообщил, что с марта жилые субсидии в Украине будут выплачивать еще и наличными.