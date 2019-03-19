Субсидия наличными в среднем составит 1676 грн, - Розенко
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает РБК-Украина.
Розенко отметил, что по последним расчетам средний размер монетизированной субсидии составит 1676 грн.
"Напомню, что аналогичные суммы люди получат также в апреле и мае 2019", - сказал Розенко.
-
Напомним, 12 марта "Ощадбанк" начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и каким субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.
-
До этого в Украине уже заработал публичный реестр получателей субсидий, в котором показан размер субсидии за все периоды
-
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, монетизация устанавливает цивилизованные отношения в треугольнике "государство-гражданин-производитель услуги".
-
Кабмин рассчитывает провести монетизацию субсидий в 2019 году в три этапа.
-
В бюджете на 2019 год предусмотрено выделение 58 млрд грн на субсидии, а также их монетизация.
-
Ранее министр соцполитики Андрей Рева сообщил, что с марта жилые субсидии в Украине будут выплачивать еще и наличными.
-
6 февраля Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-