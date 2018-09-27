Правительство утвердило этапа монетизации субсидий в 2019 году
Кабмин утвердил трехэтапное проведение монетизации субсидий, начиная с 1 января 2019 года.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 26 сентября.
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Согласно экспертному заключению к проекту постановления, которое есть в распоряжении агентства Интерфакс-Украина, монетизацию субсидий плануюьть начать с 1 января 2019 года.
По расчетам правительства, на первом этапе монетизация распространится примерно на 100-150 тыс. домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов.
Второй этап начнется с 1 мая 2019 года и коснется домохозяйств, которым субсидия назначена в неотопительный период 2019-го.
Третий этап планируется начать с октября 2019 года, когда состоится полный переход на монетизацию, указано в проекте правительственного постановления.
Также на заседании правительство создало межведомственную рабочую группу по подготовке предложений по монетизации субсидий. Отмечается, что эта рабочая группа является временным консультативным органом правительства.
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Председателем группы определен вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, заместителем председателя - министра социальной политики Андрея Реву, а также в состав вошли заместители министров и руководители департаментов профильных министерств и ведомств.
Ее основными задачами являются определение механизмов и способов решения проблем, препятствующих предоставлению субсидий населению в денежной форме на уровне конечного потребителя; - содействие координации действий органов исполнительной власти в вопросе монетизации субсидий.
- Напомним, в Украине заработал публичный реестр получателей субсидий, в котором показан размер субсидии за все периоды.
- По словам министра социальной политики Андрея Ревы, монетизация устанавливает цивилизованные отношения в треугольнике “государство-гражданин-производитель услуги”.
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