Правительство утвердило этапа монетизации субсидий в 2019 году

27 сентября, 2018, 12:45

Кабинет министров рассчитывает провести монетизацию субсидий в 2019 году в три этапа

Кабмин утвердил трехэтапное проведение монетизации субсидий, начиная с 1 января 2019 года.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 26 сентября.

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Согласно экспертному заключению к проекту постановления, которое есть в распоряжении агентства Интерфакс-Украина, монетизацию субсидий плануюьть начать с 1 января 2019 года.

По расчетам правительства, на первом этапе монетизация распространится примерно на 100-150 тыс. домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов.

Второй этап начнется с 1 мая 2019 года и коснется домохозяйств, которым субсидия назначена в неотопительный период 2019-го.

Третий этап планируется начать с октября 2019 года, когда состоится полный переход на монетизацию, указано в проекте правительственного постановления.

Также на заседании правительство создало межведомственную рабочую группу по подготовке предложений по монетизации субсидий. Отмечается, что эта рабочая группа является временным консультативным органом правительства.

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Председателем группы определен вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, заместителем председателя - министра социальной политики Андрея Реву, а также в состав вошли заместители министров и руководители департаментов профильных министерств и ведомств.

Ее основными задачами являются определение механизмов и способов решения проблем, препятствующих предоставлению субсидий населению в денежной форме на уровне конечного потребителя; - содействие координации действий органов исполнительной власти в вопросе монетизации субсидий.