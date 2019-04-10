"Аякс" - "Ювентус": анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов

10 апреля, 2019, 09:00

Сегодня в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Аякс" играет в Амстердаме с "Ювентусом"

"Аякс" в 1/8 финала создал главную сенсацию Лиги чемпионов и выбил из турнира "Реал". После домашнего поражения 1: 2, амстердамцы разгромили мадридцев в гостях - 4: 1 .

"Ювентус" в первом раунде плей-офф совершил кам-бэк в противостоянии с испанским "Атлетико". После гостевого поражения 0: 2, туринцы благодаря хет-трика Кришитану Роналду победили мадридцев дома - 3: 0 .

Перед матчем Лиги чемпионов "Аякс" 6 апреля победил в чемпионате Нидерландов "Виллем II" 4: 1. Амстердамцы имеют 71 очко и делят лидерство с ПСВ. Клуб стал первым представителем топ-7 европейских чемпионатов, забивший в нынешнем сезоне 100 голов.

"Ювентус" 6 апреля в чемпионате Италии победил "Милан" 2: 1 и набрал 84 очка. Туринцам достаточно набрать еще 1 пункт, чтобы гарантировать себе чемпионство.

"Аяксу" в игре с "Ювентусом" не поможет травмированный хавбек Карел Ейтинг и дисквалифицированный полузащитник Нуссаир Мазрави.

В "Ювентуса" гораздо более существенные кадровые проблемы. Из-за травм за туринцев не сыграют защитники Джорджо Кьеллини , Андреа Барцальи, Касерес, полузащитник Куадрадо и голкипер Перин. Зато выйдет на поле против "Аякса" лидер "Ювентуса" Кришитану Роналду, восстановившийся от травмы.

Букмекеры считают фаворитом матча "Ювентус", на победу которого предлагают коэффициент 2.25. На ничью дают 3.20, на выигрыш "Аякса" - 3.40.

Ориентировочные составы команд:

"Аякс": Онана; Тальяфико, Блинд, где Лихт, Велтман; де Йонг, ван де Беек, Шене; Нерес, Тадич, Зиеш.

"Ювентус": Щенсны; Канселье, Бонуччи, ругань, Алекс Сандро; Хедира, Пьянич, Матюиди; Бернардески; Манджукич, Роналду.