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"Ювентус" хочет перехватить у "Барселоны" капитана "Аякса"


фото: Reuters
Туринский "Ювентус" планирует перехватить у "Барселоны" защитника "Аякса" Маттейса де Лигта

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Туринцы хотят провести переговоры с амстердамцами в кулуарах встречи 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами.

По данным источника, вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед хочет воспользоваться своими связями с генеральным директором "Аякса" Эдвином ван дер Саром и агентом капитана амстердамцев Мино Райолой, чтобы перехватить де Лигта у "Барселоны".

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