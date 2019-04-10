"Ювентус" хочет перехватить у "Барселоны" капитана "Аякса"

10 апреля, 2019, 15:09

Туринский "Ювентус" планирует перехватить у "Барселоны" защитника "Аякса" Маттейса де Лигта

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Туринцы хотят провести переговоры с амстердамцами в кулуарах встречи 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами.

По данным источника, вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед хочет воспользоваться своими связями с генеральным директором "Аякса" Эдвином ван дер Саром и агентом капитана амстердамцев Мино Райолой, чтобы перехватить де Лигта у "Барселоны".