"Ювентус" хочет перехватить у "Барселоны" капитана "Аякса"
10 апреля, 2019, 15:09
Туринский "Ювентус" планирует перехватить у "Барселоны" защитника "Аякса" Маттейса де Лигта
Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Туринцы хотят провести переговоры с амстердамцами в кулуарах встречи 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами.
По данным источника, вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед хочет воспользоваться своими связями с генеральным директором "Аякса" Эдвином ван дер Саром и агентом капитана амстердамцев Мино Райолой, чтобы перехватить де Лигта у "Барселоны".
- Сегодня в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Аякс" в Амстердаме сыграет с "Ювентусом" .
- Капитан нидерландского "Аякса" Маттейс де Лигт не хочет переходить ни в какой другой клуб кроме "Барселоны".
- 20 марта стало известно, что "Барселона" готова заплатить амстердамскому "Аяксу" 60 млн евро за Маттейса де Лигта.
- В январе "Барселона" договорилась с "Аяксом" о трансфере голландского полузащитника Фрэнки де Йонга.
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