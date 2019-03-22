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Капитан "Аякса" согласился перейти в "Барселону"


фото: efe
Футболист голландского "Аякса" Маттейс де Лигт не хочет переходить ни в какой клуб кроме "Барселоны"

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, 19-летний футболист хочет выступать именно в "Барсе" - другие варианты его не устраивают. Об этом он заявил своему агенту Мино Райола и попросил сделать все возможное для перехода в испанский клуб.

Также голландец не считает финансовый фактор главным в выборе места продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что каталонцы сделали предложение амстердамском клуба за игрока в размере 60 млн евро.

Де Лигт в нынешнем сезоне сыграл 42 матча за "Аякс", забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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