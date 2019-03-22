Капитан "Аякса" согласился перейти в "Барселону"
22 марта, 2019, 15:30
Футболист голландского "Аякса" Маттейс де Лигт не хочет переходить ни в какой клуб кроме "Барселоны"
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным издания, 19-летний футболист хочет выступать именно в "Барсе" - другие варианты его не устраивают. Об этом он заявил своему агенту Мино Райола и попросил сделать все возможное для перехода в испанский клуб.
Также голландец не считает финансовый фактор главным в выборе места продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что каталонцы сделали предложение амстердамском клуба за игрока в размере 60 млн евро.
Де Лигт в нынешнем сезоне сыграл 42 матча за "Аякс", забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
- 20 марта стало известно, что "Барселона" готова заплатить амстердамскому "Аяксу" 60 млн евро за Маттейса де Лигта.
- В январе "Барселона" договорилась с "Аяксом" о трансфере голландского полузащитника Фрэнки Де Йонга.
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