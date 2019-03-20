"Барселона" предложила "Аяксу" 60 млн евро за 19-летнего футболиста
20 марта, 2019, 17:06
"Барселона" готова заплатить амстердамскому "Аяксу" 60 млн евро за 19-летнего полузащитника Матейса Де Лигта
Об этом сообщает Sport.es.
"Барселона" ведет переговоры с "Аяксом" о переходе защитника и капитана команды Матейса Де Лигта в летнее трансферное окно. Каталонцы сделали нидерландскому клубу предложение о 19-летнем футболисте в 60 млн евро. Сейчас стороны далеки от окончательной договоренности.
Отмечается, что Де Лигт, в случае перехода в "Барселону", подпишет с клубом долгосрочный контракт, в котором будут прописаны практически те же условия, что и у одного из его партнеров по "Аяксу" и сборной Нидерландов Фрэнки Де Йонга, который также присоединится к каталонцам летом.
- Напомним, в январе "Барселона" договорилась с "Аяксом" о трансфере голландского полузащитника Фрэнки Де Йонга.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-