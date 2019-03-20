"Барселона" предложила "Аяксу" 60 млн евро за 19-летнего футболиста

20 марта, 2019, 17:06

"Барселона" готова заплатить амстердамскому "Аяксу" 60 млн евро за 19-летнего полузащитника Матейса Де Лигта

Об этом сообщает Sport.es.

"Барселона" ведет переговоры с "Аяксом" о переходе защитника и капитана команды Матейса Де Лигта в летнее трансферное окно. Каталонцы сделали нидерландскому клубу предложение о 19-летнем футболисте в 60 млн евро. Сейчас стороны далеки от окончательной договоренности.

Отмечается, что Де Лигт, в случае перехода в "Барселону", подпишет с клубом долгосрочный контракт, в котором будут прописаны практически те же условия, что и у одного из его партнеров по "Аяксу" и сборной Нидерландов Фрэнки Де Йонга, который также присоединится к каталонцам летом.