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"Барселона" предложила "Аяксу" 60 млн евро за 19-летнего футболиста


фото: REUTERS
"Барселона" готова заплатить амстердамскому "Аяксу" 60 млн евро за 19-летнего полузащитника Матейса Де Лигта

Об этом сообщает Sport.es.

"Барселона" ведет переговоры с "Аяксом" о переходе защитника и капитана команды Матейса Де Лигта в летнее трансферное окно. Каталонцы сделали нидерландскому клубу предложение о 19-летнем футболисте в 60 млн евро. Сейчас стороны далеки от окончательной договоренности.

Отмечается, что Де Лигт, в случае перехода в "Барселону", подпишет с клубом долгосрочный контракт, в котором будут прописаны практически те же условия, что и у одного из его партнеров по "Аяксу" и сборной Нидерландов Фрэнки Де Йонга, который также присоединится к каталонцам летом.

 

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