Лидер "Ювентуса" рискует пропустить четвертьфинал Лиги чемпионов

9 апреля, 2019, 11:00

Центральный защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини может не сыграть в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов с "Аяксом"

Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport .

Один из лидеров "Ювентуса" Джорджо Кьеллини на тренировке получил травму икроножной мышцы и рискует не выйти на поле против "Аякса".

Тренерский штаб туринцев еще не определился относительно участия в матче Криштиану Роналду и Дугласа Косты, которые недавно восстановились и работают в общей группе. Продолжает реабилитацию Эмре Джан.

Матч "Аякс" - "Ювентус" пройдет в Амстердаме 10 апреля.