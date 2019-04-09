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Лидер "Ювентуса" рискует пропустить четвертьфинал Лиги чемпионов


фото: Reuters
Центральный защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини может не сыграть в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов с "Аяксом"

Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport .

Один из лидеров "Ювентуса" Джорджо Кьеллини на тренировке получил травму икроножной мышцы и рискует не выйти на поле против "Аякса".

Тренерский штаб туринцев еще не определился относительно участия в матче Криштиану Роналду и Дугласа Косты, которые недавно восстановились и работают в общей группе. Продолжает реабилитацию Эмре Джан.

Матч "Аякс" - "Ювентус" пройдет в Амстердаме 10 апреля.

  • УЕФА открыл дисциплинарное дело против форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, который продемонстрировал неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против "Атлетико".
  • Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может пропустить первый матч с "Аяксом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
  • Хорватский нападающий Марио Манджукич подписал новый контракт с "Ювентусом".
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