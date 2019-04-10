МВФ пересмотрел прогноз цен на нефть
Об этом говорится в апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" ( World Economic Outlook ).
Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.
Согласно документу, с начала 2019 на цены влияет снижение предложения нефти.
В частности, снижение добычи в Канаде, сокращение поставок ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также вынуждены перебои в Венесуэле постепенно замедляют рост добычи нефти.
"Хотя риски сбалансированы, существенная неопределенность вокруг базовых прогнозов цен на нефть остается за высокой политической неопределенности", - говорится в прогнозе.
МВФ называет такие риски роста цены, как геополитические события на Ближнем Востоке, беспорядки в Венесуэле, усиление позиции США в отношении Ирана и Венесуэлы и более медленное, чем ожидалось, рост производства в США.
Риски снижения цены включают ускорение роста производства в США и несогласие между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК.
Торговая напряженность и другие риски для глобального роста также могут повлиять на глобальный спрос и привести к снижению цены, считают в МВФ.
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29 марта цены на эталонные марки нефти заметно увеличились и достигли максимальных уровней за 10 лет.
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8 апреля цены на нефть выросли , достигнув максимумов с ноября 2018 из-за сокращения добычи странами ОПЕК, санкции США против Ирана и Венесуэлы и высокий уровень занятости в Штатах.
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