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МВФ пересмотрел прогноз цен на нефть


фото: REUTERS
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне $ 59,2 за баррель в 2019 году и $ 59 в 2020 году

Об этом говорится в апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" ( World Economic Outlook ).

Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.

Согласно документу, с начала 2019 на цены влияет снижение предложения нефти.

В частности, снижение добычи в Канаде, сокращение поставок ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также вынуждены перебои в Венесуэле постепенно замедляют рост добычи нефти.

"Хотя риски сбалансированы, существенная неопределенность вокруг базовых прогнозов цен на нефть остается за высокой политической неопределенности", - говорится в прогнозе.

МВФ называет такие риски роста цены, как геополитические события на Ближнем Востоке, беспорядки в Венесуэле, усиление позиции США в отношении Ирана и Венесуэлы и более медленное, чем ожидалось, рост производства в США.

Риски снижения цены включают ускорение роста производства в США и несогласие между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК.

Торговая напряженность и другие риски для глобального роста также могут повлиять на глобальный спрос и привести к снижению цены, считают в МВФ.

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  • 29 марта цены на эталонные марки нефти заметно увеличились и достигли максимальных уровней за 10 лет.

  • 8 апреля цены на нефть выросли , достигнув максимумов с ноября 2018 из-за сокращения добычи странами ОПЕК, санкции США против Ирана и Венесуэлы и высокий уровень занятости в Штатах.

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