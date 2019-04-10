МВФ пересмотрел прогноз цен на нефть

10 апреля, 2019, 14:05

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне $ 59,2 за баррель в 2019 году и $ 59 в 2020 году

Об этом говорится в апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" ( World Economic Outlook ).

Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.

Согласно документу, с начала 2019 на цены влияет снижение предложения нефти.

В частности, снижение добычи в Канаде, сокращение поставок ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также вынуждены перебои в Венесуэле постепенно замедляют рост добычи нефти.

"Хотя риски сбалансированы, существенная неопределенность вокруг базовых прогнозов цен на нефть остается за высокой политической неопределенности", - говорится в прогнозе.

МВФ называет такие риски роста цены, как геополитические события на Ближнем Востоке, беспорядки в Венесуэле, усиление позиции США в отношении Ирана и Венесуэлы и более медленное, чем ожидалось, рост производства в США.

Риски снижения цены включают ускорение роста производства в США и несогласие между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК.

Торговая напряженность и другие риски для глобального роста также могут повлиять на глобальный спрос и привести к снижению цены, считают в МВФ.

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