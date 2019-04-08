Цены на нефть достигли максимума с ноября 2018 года

8 апреля, 2019, 11:30

Цены на нефть выросли, достигнув максимумов с ноября 2018 из-за сокращения добычи странами ОПЕК, санкции США против Ирана и Венесуэлы и высокий уровень занятости в Штатах

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость барреля нефти марки Brent 8 апреля составила $ 70,66 (+ 0,45%). Баррель WTI торговался по $ 63,38 (+ 0,48%).

"Цены на Brent с начала года выросли более чем на 30%. Драйвером роста стало сокращение поставок альянсом OPEC + и оптимизм по поводу успешного результата торговых переговоров между США и Китаем ", - говорится в аналитической записке банка JPMorgan.

Консалтинговая компания FGE, которая работает в энергетической сфере, заявила, что сокращение поставок ОПЕК и союзниками организации ведут к тому, что "избыточные запасы (нефти) исчезают".

По мнению аналитиков FGE "рынок готов к росту цен на Brent до $ 75 / баррель или выше".

Данные по высокой занятости в США, опубликованные 5 апреля, помогли поднять азиатские рынки в начале этой недели.

Военные действия в Ливии, которые могут нарушить поставки сырой нефти, также способствовали росту цен.

Дополнительную поддержку ценам оказывают санкции США против Ирана и Венесуэлы.

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