Мэр Черкасс собирается демонтировать борды с Путиным

10 апреля, 2019, 16:06

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко обещает демонтировать в городе предвыборные плакаты с изображением президента России Владимира Путина

Об этом он написал в Facebook.

"Сейчас во многих городах Украины размещают борды одного из кандидатов в президенты с изображением Путина. Предупреждаю владельцев рекламного бизнеса в Черкассах: в случае появления на ваших бордах изображения российского агрессора, исполнительный комитет городского совета оперативно проголосует за демонтаж конструкции. Этот подонок нанес столько вреда нашей Украина, что я считаю аморальным распространять подобные вещи. Нам Путина в городе не нужно", - написал Бондаренко.