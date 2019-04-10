Мэр Черкасс собирается демонтировать борды с Путиным
10 апреля, 2019, 16:06
Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко обещает демонтировать в городе предвыборные плакаты с изображением президента России Владимира Путина
Об этом он написал в Facebook.
"Сейчас во многих городах Украины размещают борды одного из кандидатов в президенты с изображением Путина. Предупреждаю владельцев рекламного бизнеса в Черкассах: в случае появления на ваших бордах изображения российского агрессора, исполнительный комитет городского совета оперативно проголосует за демонтаж конструкции. Этот подонок нанес столько вреда нашей Украина, что я считаю аморальным распространять подобные вещи. Нам Путина в городе не нужно", - написал Бондаренко.
- Ранее пользователи социальных сетей публиковали изображения предвыборных билбордов из разных городов Украины, на которых написано "21 апреля. Решающий выбор" и размещено фото президентов Украины и России, которые смотрят друг на друга.
- В избирательном штабе Петра Порошенко заявили, что такие агитационные плакаты являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты. "У Путина, разумеется, согласия не спрашивали", - сообщили в избирательной кампании "Порошенко 2019". Но позже объяснили, почему он на борде изображен с Путиным.
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