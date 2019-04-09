У Порошенко объяснили, почему он на борде изображен с Путиным

9 апреля, 2019, 18:08

Штаб кандидата в президенты Петра Порошенко объяснил присутствие на рекламном борде изображения Путина

Об этом говорится в заявлении пресс-службы штаба Порошенко.

"Борды с изображением Путина является официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты Украины Петра Порошенко ... У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно ... Путин - вне закона. Он развязал войну против Украины . Он аннексировал Крым. Он убийца тысяч и тысяч украинцев ", - рассказали в штабе.

Читайте также: "А борды делали в штабе Зеленского?" : В соцсетях смеются над рекламой с изображением Порошенко и Путина

Отмечается, что задача рекламного сюжета - напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен "сильный президент и верховный главнокомандующий", а не тот, кто "будет смешить Путина и становиться перед ним на колени".

"Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет. Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль", - добавили в пресс-службе.