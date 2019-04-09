"А борды делали в штабе Зеленского?" : В соцсетях смеются над рекламой с изображением Порошенко и Путина

9 апреля, 2019, 16:21

В соцсетях отреагировали на бигборды с изображением кандидата в президенты Петра Порошенко с Путиным

В городах появились борды, где изображен кандидат в президенты Петр Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным. На борде написано "21 апреля. Решающий выбор!"

Некоторым пользователям "стыдно" за такие борды, другие - смеются над ним.

Отмечается, что такие борды увидели в Харькове, а в Киеве раздают газеты с таким изображением.