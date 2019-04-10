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Лига чемпионов: результаты четвертьфинальных матчей


фото: uefa
Состоялись первые матчи 1/4 финала в противостояниях "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" - "Порту"

  • Напомним, украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил повреждение 3 апреля в матче 23-го тура чемпионата Англии с "Кардиффом".
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