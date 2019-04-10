Лига чемпионов: результаты четвертьфинальных матчей
10 апреля, 2019, 07:00
Состоялись первые матчи 1/4 финала в противостояниях "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" - "Порту"
- Напомним, украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил повреждение 3 апреля в матче 23-го тура чемпионата Англии с "Кардиффом".
- 7 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Порту" победил в дополнительное время итальянскую "Рому" и вышел в четвертьфинал.
- 13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил в гостях "Баварию" и вышел в следующий раунд.
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