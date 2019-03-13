"Ливерпуль" разгромил "Баварию" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
"Бавария" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) 1:3
Голы: Матип (автогол), 39 - Мане, 26, 84, ван Дейк, 69
Первый матч - 0:0
На 26-й минуте "Ливерпуль" вывел вперед Садио Мане, который после передачи со своей половины поля от Вирджила ван Дейка воспользовался ошибкой голкипера "Баварии" Мануэля Нойера на выходе и поразил пустые ворота.
"Бавария" отыгралась на 39-й минуте, когда после прострела Сержа Гнабри мяч в собственные ворота срезал Жоэль Матип.
"Ливерпуль" вышел вперед на 69-й минуте - после углового головой забил Вирджил ван Дейк.
Окончательно все вопросы в матче на 84-й минуте снял Садио Мане, который точно пробил головой с линии вратарской.
"Ливерпуль" победил "Баварию" 3:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
- 19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграл на своем поле вничью с "Баварией".
- Дом форварда "Ливерпуля" Садио Мане ограбили во время матча "Ливерпуля" в Лиге чемпионов против "Баварии".
- 10 марта в 30-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Бернли" и сократил отставание от лидера "Манчестер Сити" до 1 очка.
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