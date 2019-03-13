"Ливерпуль" разгромил "Баварию" в 1/8 финала Лиги чемпионов

13 марта, 2019, 23:51

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил в гостях "Баварию" и вышел в следующий раунд

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

"Бавария" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) 1:3

Голы: Матип (автогол), 39 - Мане, 26, 84, ван Дейк, 69

Первый матч - 0:0

На 26-й минуте "Ливерпуль" вывел вперед Садио Мане, который после передачи со своей половины поля от Вирджила ван Дейка воспользовался ошибкой голкипера "Баварии" Мануэля Нойера на выходе и поразил пустые ворота.

"Бавария" отыгралась на 39-й минуте, когда после прострела Сержа Гнабри мяч в собственные ворота срезал Жоэль Матип.

"Ливерпуль" вышел вперед на 69-й минуте - после углового головой забил Вирджил ван Дейк.

Окончательно все вопросы в матче на 84-й минуте снял Садио Мане, который точно пробил головой с линии вратарской.

"Ливерпуль" победил "Баварию" 3:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.