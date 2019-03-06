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"Порту" в овертайме дожал "Рому" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов


фото: REUTERS
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Порту" победил в дополнительное время итальянскую "Рому" и вышел в следующий раунд

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

"Порту" (Португалия) - "Рома" (Италия) 3:1 (2:1, 1:0 доп. вр.)

Голы: Суареш, 26 Марега, 52, Теллес, 117 (пен.) - Де Росси, 37 (пен.)

Первый матч - 1: 2

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