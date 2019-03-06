"Порту" в овертайме дожал "Рому" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
7 марта, 2019, 00:38
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Порту" победил в дополнительное время итальянскую "Рому" и вышел в следующий раунд
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
"Порту" (Португалия) - "Рома" (Италия) 3:1 (2:1, 1:0 доп. вр.)
Голы: Суареш, 26 Марега, 52, Теллес, 117 (пен.) - Де Росси, 37 (пен.)
Первый матч - 1: 2
- Напомним, 12 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская "Рома" победила на своем поле португальский "Порту" за счетом 2: 1.
- 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов голландский "Аякс" победил в гостях испанский "Реал" и вышел в следующий раунд.
- Кроме этого, в ответном матче 1/8 финала английский "Тоттенхэм" переиграл немецкий "Боруссию" .
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