КИУ обнаружил 272 подозрительных взноса в отчетах кандидатов в президенты

10 апреля, 2019, 13:34

Об этом повидомоляе в Facebook пресс-служба КИУ.

Суммы взносов были примерно схожими - от 145 до 149 тыс. грн. Таким образом, таким образом кандидаты получили от граждан более 39 млн грн.

"Подозрительные взносы были сделаны в пользу одиннадцати кандидатов в президенты А. Гриценко, Ю. Бойко, Р. Кошулинский, Е. Мураева, Наливайченко, В. Скоцика, А. Вилкула, А. Богомолец, В. Зеленского, С. Таруты, В. Кривенко. Больше всего таких взносов поступило в избирательные фонды А. Гриценко и Ю. Бойко. Так, физические лица перечисляли в избирательный фонд А. Гриценко средства в одинаковом размере 145-149 тыс. грн. 97 раз, Ю. Бойко - 83 раза. Р. Кошулинский получил от граждан 32 подозрительные денежные взносы размером 145-149 тыс. грн., В. Скоцик - 15, Е. Мураев - 11 В. наливать йченко - 9, А. Вилкул - 8, А. Богомолец - 7, В. Зеленский - 4, С. Тарута - 4, В. Кривенко - 2 ", - сообщили в КИУ.

Так, кандидат Евгений Мураев 6 февраля 2019 получил сразу 10 взносов по 149 тыс. грн от жителей Одессы, Харькова и Северодонецка. Кандидат Руслан Кошулинский 28 февраля получил от физических лиц 9 взносов по 148 тыс. грн, Виталий Скоцик получил 4 взносы по 144 827 грн, Валентин Наливайченко 6 марта получил взнос на 149999 грн, а 18 марта тот же гражданин пожертвовал кандидату еще 149 999 грн .

В КИУ объяснили, что меньше 150 тыс. грн суммы позволяют избегать предусмотренной законом специальной финансовой проверки, ведь суммы от 150 тыс. грн подлежат обязательному финмониторинга (ч.1 ст. 15 Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения »).

"Формально взносодаватели и кандидаты не нарушают избирательное законодательство, предоставляя и получая такие взносы, однако эта ситуация свидетельствует о непрозрачности происхождения средств для финансирования избирательной кампании. В частности, может иметь место ситуация, когда финансовая операция (взнос в пользу кандидата) не соответствует финансовому состоянию внескодавця . по мнению КИУ такие взносы должны стать основанием для дополнительного внутреннего мониторинга со стороны Государственной службы финансового мониторинга Украины ", - подытожили в КИУ.