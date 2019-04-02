КИУ подсчитал стоимость голоса избирателя: у Насирова голос самый дорогой, результат самый плохой

2 апреля, 2019, 13:24

Комитет избирателей Украины назвал кандидатов, которые потратили больше всего денег на голос одного избирателя

Об этом сообщает КИУ.

КИУ провел анализ, в котором сопоставил количество денег, которые кандидаты официально потратили на проведение агитации и внесение денежного залога с количеством голосов избирателей, полученных ими по результатам выборов.

"На первом месте в рейтинге "золотых голосов" Роман Насиров. Кандидат потратил на агитационную кампанию и залог 2,5 млн грн и получил поддержку 2507 избирателей. То есть, стоимость одного голоса составила 997 грн, что является рекордной суммой. На втором месте Сергей Каплин: потрачено 12,6 млн, получено 14871 голосов. Стоимость голоса - 849 грн. Третий - Аркадий Корнацкий. Кандидат потратил 3,5 млн грн. При этом получил 4358 голосов. Стоимость одного голоса составила 825 грн " , - отмечают в КИУ.

Зато наименее дорогими оказались голоса избирателей для Игоря Смешко, Владимира Зеленского и Юрия Тимошенко - соответственно 4 грн, 16 грн и 22 грн, говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что стоимость голоса для Петра Порошенко составила 141 грн, Юлии Тимошенко - 68 грн, Юрия Бойко - 23 грн, Анатолия Гриценко - 82 грн.