ЕС проведет экстренный саммит по Brexit
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
По данным СМИ, лидеры 27 стран ЕС готовы предоставить вторую отсрочку для Brexit. При этом они могут потребовать продолжения отсрочки на более поздний, чем 30 июня срок, о котором просит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Согласно предварительному проекту решения саммита, ЕС может предоставить отсрочку второй раз, если Великобритания "будет способствовать выполнению задач Евросоюза и воздержится от любых мер, которые могут угрожать достижением целей ЕС".
Издание также приводит слова чиновника из кабинета президента Франции Эммануэля Макрона, который Вечером 9 апреля заявил, что в случае предоставления отсрочки Великобритания не должна участвовать в переговорах по бюджету ЕС или в назначении следующего президента исполнительной комиссии ЕС.
Сейчас Великобритания еще имеет право накладывать вето на главные политические решения ЕС.
- Напомним, ранее обе палаты британского парламента поддержали законопроект, обязывающий правительство продолжить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения.
- Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС больше не предоставит коротких отсрочек по Brexit, если сделка не будет одобрена до 12 апреля.
- Британский парламент одобрил отсрочку Brexit .
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