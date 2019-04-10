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ЕС проведет экстренный саммит по Brexit

Лидеры стран Евросоюза 10 апреля собираются в Брюсселе на экстренный саммит по выходу Великобритании из блока

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По данным СМИ, лидеры 27 стран ЕС готовы предоставить вторую отсрочку для Brexit. При этом они могут потребовать продолжения отсрочки на более поздний, чем 30 июня срок, о котором просит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Согласно предварительному проекту решения саммита, ЕС может предоставить отсрочку второй раз, если Великобритания "будет способствовать выполнению задач Евросоюза и воздержится от любых мер, которые могут угрожать достижением целей ЕС".

Издание также приводит слова чиновника из кабинета президента Франции Эммануэля Макрона, который Вечером 9 апреля заявил, что в случае предоставления отсрочки Великобритания не должна участвовать в переговорах по бюджету ЕС или в назначении следующего президента исполнительной комиссии ЕС.

Сейчас Великобритания еще имеет право накладывать вето на главные политические решения ЕС.

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