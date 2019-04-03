ЕС больше не предоставит коротких отсрочек по Brexit, - Юнкер
Об этом сообщает заместитель главы пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева в Twitter .
Вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки выхода страны из Евросоюза.
"12 апреля является крайним сроком для утверждения Палатой общин соглашения о выходе. Если этого не произойдет до этого времени, то никакой короткой отсрочки больше не будет", - сказал Юнкер.
@JunckerEU @Europarl_EN @theresa_may #Brexit "If #UK is in a position to approve #WithdrawalAgreement with sustainable majority by 12 April, #EU should be prepared to accept a delay until 22 May." Pic.twitter.com/wfo4Qu1JX0- Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) 3 апреля 2019 г.
Как сообщалось, в Европейском Союзе готовятся предложить главе правительства Великобритании Терезе Мэй долгосрочную отсрочку Brexit с жесткими условиями.
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