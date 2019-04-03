ЕС больше не предоставит коротких отсрочек по Brexit, - Юнкер

3 апреля, 2019, 16:08

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС больше не предоставит коротких отсрочек по Brexit, если соглашение не будет одобрено до 12 апреля

Об этом сообщает заместитель главы пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева в Twitter .

Вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки выхода страны из Евросоюза.

"12 апреля является крайним сроком для утверждения Палатой общин соглашения о выходе. Если этого не произойдет до этого времени, то никакой короткой отсрочки больше не будет", - сказал Юнкер.

Как сообщалось, в Европейском Союзе готовятся предложить главе правительства Великобритании Терезе Мэй долгосрочную отсрочку Brexit с жесткими условиями.