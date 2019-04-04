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Британские депутаты поддержали отсрочку Brexit

Нижняя палата британского парламента проголосовала за законопроект, обязывающий правительство попросить у ЕС отсрочить Brexit

Об этом сообщает "Европейская правда".

Законопроект поддержали 313 парламентариев, против были 312. 4 апреля он будет представлен на рассмотрение Палаты лордов. Также в законе говорится о том, что Великобритания не может покинуть ЕС без соглашения.

Премьер Тереза ​​Мэй сказала, что будет просить ЕС о продлении срока действия Brexit - отложенного уже раз - чтобы предотвратить хаотичный выход 12 апреля.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет работать "до последнего часа", чтобы обеспечить надлежащий Brexit, но подчеркнула, что "эти решения должны быть достигнуты прежде всего в самой Британии".

Мэй стремится убедить Брюссель отложить Brexit до 22 мая, чтобы избежать участия страны в выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.

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