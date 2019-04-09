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Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Палата общин британского парламента одобрила план премьера Терезы Мэй по отсрочке выхода Британии из состава Европейского Союза до 30 июня

Об этом сообщает DW.

За это решение проголосовали 420 депутатов, против - 110. Межпартийные переговоры по выходу страны из ЕС состоятся после саммита лидеров стран Евросоюза, который запланирован на 10 апреля, заявил представитель британского правительства.

Напомним, что накануне парламент Великобритании утвердил законопроект о новой отсрочке Brexit. Согласно документу, Мэй должна назвать новый последний срок выхода страны из состава ЕС, затем его должен одобрить парламент, после чего запрос будет передан в Европейский Союз.

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