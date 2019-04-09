Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

9 апреля, 2019, 20:25

Палата общин британского парламента одобрила план премьера Терезы Мэй по отсрочке выхода Британии из состава Европейского Союза до 30 июня

Об этом сообщает DW.

За это решение проголосовали 420 депутатов, против - 110. Межпартийные переговоры по выходу страны из ЕС состоятся после саммита лидеров стран Евросоюза, который запланирован на 10 апреля, заявил представитель британского правительства.

Напомним, что накануне парламент Великобритании утвердил законопроект о новой отсрочке Brexit. Согласно документу, Мэй должна назвать новый последний срок выхода страны из состава ЕС, затем его должен одобрить парламент, после чего запрос будет передан в Европейский Союз.