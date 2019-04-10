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Более 80 тыс. избирателей уже изменили место голосования во втором туре

На сегодняшний день более 80 000 избирателей временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса во втором туре очередных выборов президента Украины

Об этом сообщает пресс-служба Государственного реестра избирателей.

Сейчас возможностью временно изменить место голосования воспользовались 80 тыс. 197 избирателей, говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня в Киеве изъявили желание проголосовать 14 тыс. 235 избирателей, в Киевской области - 8 тыс. 373, в Харьковской - 6 тыс. 856, в Одесской - 5 тыс. 285 человек.

1 тыс. 558 жителей оккупированного Крыма изменили место голосования, отмечают в пресс-службе.

По данным Госреестра, пока 1360 избирателей временно изменили место голосования, выбрав избирательный участок в пределах зарубежного избирательного округа.

Временно изменить место голосования во втором туре президентских выборов можно до 15 апреля включительно, говорится в сообщении.

 

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