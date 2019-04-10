Более 80 тыс. избирателей уже изменили место голосования во втором туре

Об этом сообщает пресс-служба Государственного реестра избирателей.

Сейчас возможностью временно изменить место голосования воспользовались 80 тыс. 197 избирателей, говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня в Киеве изъявили желание проголосовать 14 тыс. 235 избирателей, в Киевской области - 8 тыс. 373, в Харьковской - 6 тыс. 856, в Одесской - 5 тыс. 285 человек.

1 тыс. 558 жителей оккупированного Крыма изменили место голосования, отмечают в пресс-службе.

По данным Госреестра, пока 1360 избирателей временно изменили место голосования, выбрав избирательный участок в пределах зарубежного избирательного округа.

Временно изменить место голосования во втором туре президентских выборов можно до 15 апреля включительно, говорится в сообщении.