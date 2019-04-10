Бельгийский футболист рассказал, намеренно ли украинец ударил его в лицо
Об этом Верстрате написал в Twitter.
В матче 3-го тура плей-офф чемпионата Бельгии полузащитник бельгийского "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский ударил соперника ногой в лицо, за что может получить длительную дисквалификацию .
Биргер Верстрате не обвиняет украинском в умышленных действиях.
"Я уже снова тренировался в группе сегодня. Кроме голубого глаза и ран, вреда не так уж и много. Я также посмотрел видео этого эпизода, я не думаю, что это было намеренно, скорее - неудачное столкновение. А теперь сосредоточимся на следующей игре в субботу ", - написал Верстрате.
@KAAGent @KRCGenkofficial pic.twitter.com/07NKohhuD0- Birger Verstraete (@ Verstraete41) 9 апреля 2019 г.
В активе Малиновского 11 голов (3 - с пенальти) и 8 результативных передач в 31 матче чемпионата Бельгии.
- Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслана Малиновского хотел купить московский "Спартак", но футболист отказался выступать в чемпионате России .
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