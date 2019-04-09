Футболисту сборной Украины грозит длительная дисквалификация за удар соперника в лицо
9 апреля, 2019, 12:40
Полузащитник бельгийского "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский может получить длительную дисквалификацию за удар соперника ногой в лицо
Об этом сообщает Voetbalnieuws .
В матче плей-офф чемпионата Бельгии, который состоялся 6 апреля, "Генк" дома победил "Гент" со счетом 2: 1 благодаря дублю игрока сборной Украины Руслана Малиновского. В компенсированное время Малиновский в борьбе упал на газон и подошвой бутс ударил соперника в лицо, за что получил красную карточку. В случае признания действий Украинской умышленными он получит дисквалификацию на 7 матчей и пропустит остаток сезона.
В активе Малиновского 11 голов (3 - с пенальти) и 8 результативных передач в 31 матче чемпионата Бельгии.
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