Футболисту сборной Украины грозит длительная дисквалификация за удар соперника в лицо

9 апреля, 2019, 12:40

Полузащитник бельгийского "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский может получить длительную дисквалификацию за удар соперника ногой в лицо

Об этом сообщает Voetbalnieuws .

В матче плей-офф чемпионата Бельгии, который состоялся 6 апреля, "Генк" дома победил "Гент" со счетом 2: 1 благодаря дублю игрока сборной Украины Руслана Малиновского. В компенсированное время Малиновский в борьбе упал на газон и подошвой бутс ударил соперника в лицо, за что получил красную карточку. В случае признания действий Украинской умышленными он получит дисквалификацию на 7 матчей и пропустит остаток сезона.

В активе Малиновского 11 голов (3 - с пенальти) и 8 результативных передач в 31 матче чемпионата Бельгии.