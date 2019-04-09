В ПАСЕ меняют документ об отмене санкций с РФ, - нардеп
9 апреля, 2019, 14:06
В ПАСЕ меняют текст срочной докладе, которая должна обеспечить снятие санкций и возвращения российской делегации к работе в Ассамблее, сообщил депутат Борислав Береза
Об этом он написал в Facebook .
"Измена отменяется. В ПАСЕ изменили подход к докладу Кокса и подошли к более корректной формулировки регламентных процедур. Теперь с помощью поправок доклад меняют с целью фактического усиления полномочий Ассамблеи", - сообщил он.
"Перешли к конструктивному диалогу. Подробности завтра. Просто наберитесь терпения", - добавил парламентарий.
Накануне политический комитет ПАСЕ поддержал принципиальные поправки к срочной докладе , по которой пророссийское лобби пытается изменить регламент, обеспечило бы возвращение делегации России.
- Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предложил изменить правила Совета Европы для того, чтобы вернуть делегацию РФ в ПАСЕ.
- Немецкие дипломаты и депутаты открыто ведут активные действия для снятия санкционного давления из Российской Федерации в Совете Европы и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ.
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