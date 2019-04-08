Германия добивается снятия санкций с России в Совете Европы, - СМИ

8 апреля, 2019, 11:23

Немецкие дипломаты и депутаты открыто ведут активные действия для снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на западных дипломатов и представителей экспертного сообщества.

По данным издания, речь идет о скоординированной кампании, которая приобрела значительные масштабы накануне весенней сессии ПАСЕ.

Примечательно, что эта активность является надпартийной: она охватывает представителей обоих ключевых сил правительственной коалиции - ХДС / ХСС и социал-демократов.

Так, на днях депутаты от ХДС и СДПГ направили в адрес президента ПАСЕ письмо с просьбой пересмотреть санкционные правила, убрав право Ассамблеи накладывать санкции на делегации государств-нарушителей при утверждении их полномочий.

Одновременно, по данным ЕП, немецкие депутаты ведут разъяснительную работу в ПАСЕ, убеждая других парламентариев в том, что борьба Украины с РФ якобы является "предвыборной технологии" и Европа не должна ее поддерживать.

Парламентарии также уверяют, что идею прощения России поддерживает лично Ангела Меркель.

Сама канцлер сих пор не обнародовала позицию по этому поводу, но немецкие дипломаты, по данным ЕП, также беспрецедентно активно договариваются с представителями других государств о возвращении русских в ПАСЕ без санкций.

Официальный Берлин уверяет, что это позволит "спасти членство России в Совете Европы", хотя их оппоненты ставят под сомнение эту логику.

По данным источников, среди вариантов - ускорение плана по де-факто ликвидацией санкционного механизма уже на апрельской сессии ПАСЕ.