ПАСЕ может изменить процедуру применения санкций
Об этом сообщил вице-президент юркомитета ПАСЕ Георгий Логвинский в Facebook.
По его словам, срочной процедурой было принято решение о внесении в повестку дня ПАСЕ вопрос об изменении процедуры применения санкций. По его словам, речь идет о снятии санкций с России. Он отметил, что голосование будет в среду, 10 апреля.
Он заявил, что среди открытых лоббистов этого решения выступили представители Германии, Голландии, Швейцарии и других стран. Логвинский отметил, что основной аргумент заключался в том, что без 32 млн евро, которые Россия не заплатила, Совет Европы будет чувствовать "неприемлемые трудности".
Логвинский отметил, что принятие этого документа будет означать снятие санкций с России в ПАСЕ, что это повлияет на снятие других ограничений, и не только в Страсбурге.
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