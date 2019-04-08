ПАСЕ может изменить процедуру применения санкций

8 апреля, 2019, 22:40

ПАСЕ внесла в повестку дня вопрос об изменении процедуры применения санкций

Об этом сообщил вице-президент юркомитета ПАСЕ Георгий Логвинский в Facebook.

По его словам, срочной процедурой было принято решение о внесении в повестку дня ПАСЕ вопрос об изменении процедуры применения санкций. По его словам, речь идет о снятии санкций с России. Он отметил, что голосование будет в среду, 10 апреля.

Он заявил, что среди открытых лоббистов этого решения выступили представители Германии, Голландии, Швейцарии и других стран. Логвинский отметил, что основной аргумент заключался в том, что без 32 млн евро, которые Россия не заплатила, Совет Европы будет чувствовать "неприемлемые трудности".

Логвинский отметил, что принятие этого документа будет означать снятие санкций с России в ПАСЕ, что это повлияет на снятие других ограничений, и не только в Страсбурге.