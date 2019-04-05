Ягланд предлагает изменение правил Совета Европы для возвращения России

5 апреля, 2019, 14:50

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предложил изменить правила Совета Европы для того, чтобы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ежегодный отчет Ягланда.

В своем отчете генсек подтвердил, что Российская Федерация нарушает устав СЕ. Она не платит свой взнос в бюджет Совета Европы, продолжает в полной мере участвовать в межправительственной работе организации. К июню 2019 пройдет уже два года с тех пор, как РФ не платит денег.

"Это подрывает уважение к нашим общим правилам", - заявляет Ягланд.

Поэтому Ягланд предлагает договориться о четырех принципах, которые, по его словам, подчеркивали как права, так и обязанности всех государств-членов СЕ.

В частности, он предлагает, чтобы полное участие в двух уставных органах СЕ - Комитете министров и ПАСЕ - было не возможностью, а обязанностью стран-членов.

Также Ягланд хочет, чтобы каждая страна-член имели одинаковые права на участие в органах СЕ и были полностью представлены в двух уставных органах, если в страну не применяются статьи 7 и 8 устава. Именно эти статьи регулируют лишение права голоса делегации. Сейчас лишать права голоса может ПАСЕ, Ягланд настаивает, чтобы это решение принимал Комитет министров после консультаций с ПАСЕ.

Также Ягланд настаивает, что все государства-члены СЕ обязаны добросовестно сотрудничать со всеми органами и учреждениями Совета Европы и своевременно платить свой финансовый вклад.

"Такой подход - верный путь вперед. Это не означает принятия незаконной аннексии Крыма. Скорее это было бы признанием общеевропейского характера Совета Европы и его миссии по защите прав людей повсюду на нашем континенте", - настаивает генсек Совета Европы.

Как известно, сейчас в Страсбурге продолжается дискуссия о том, что делать с Россией, которая находится под санкционным давлением в ПАСЕ и полностью остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы, требуя полностью отменить санкционный механизм. Вклад РФ колеблется в составляет примерно 33 млн евро, или 7% от бюджета организации.

Ранее Ягланд призвал страны-члены Совета Европы уплатить взносы вместо России.