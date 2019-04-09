В Казахстане назначены досрочные выборы президента
9 апреля, 2019, 12:59
Внеочередные выборы президента Казахстана состояться 9 июня
Об этом сообщил действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев.
"Согласно Конституции, я принял решение провести внеочередные выборы президента Республики Казахстан 9 июня", - сказал он в видеообращении, пишет nur.kz .
Напомним, Нурсултан Назарбаев заявил, что намерен покинуть пост главы государства.
При этом он остался председателем Совета безопасности, председателем партии Нур Отан, членом Конституционного совета.
Временным исполняющим обязанности президента страны стал спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.
Столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан .
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