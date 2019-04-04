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Звездный форвард продлил контракт с "Ювентусом"


фото: Reuters
Хорватский нападающий Марио Манджукич подписал новый контракт с "Ювентусом"

Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Манджукич заключил новое соглашение с "Ювентусом" до лета 2021 года.

По данным итальянских СМИ, по новому контракту форвард будет зарабатывать 4,5 млн евро в год плюс различные бонусы за достижения. Манджукич перешел в "Ювентус" летом 2015 года из "Атлетико". Сумма трансфера составила 21 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 23 матча в чемпионате Италии, стал автором 8 забитых мячей, а также отдал 6 результативных передач.

В составе туринского клуба хорватский форвард по три раза становился чемпионом Италии и обладателем Кубка страны. Манджукич провел за итальянский клуб 159 матчей и забил 43 гола.

  • Партнер Манджукича Криштиану Роналду может восстановиться к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентуса" против "Аякса".
  • С момента приобретения Криштиану Роналду акции итальянского футбольного клуба "Ювентус" выросли в цене на 140% .
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