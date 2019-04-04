Звездный форвард продлил контракт с "Ювентусом"

4 апреля, 2019, 16:15

Хорватский нападающий Марио Манджукич подписал новый контракт с "Ювентусом"

Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Манджукич заключил новое соглашение с "Ювентусом" до лета 2021 года.

По данным итальянских СМИ, по новому контракту форвард будет зарабатывать 4,5 млн евро в год плюс различные бонусы за достижения. Манджукич перешел в "Ювентус" летом 2015 года из "Атлетико". Сумма трансфера составила 21 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 23 матча в чемпионате Италии, стал автором 8 забитых мячей, а также отдал 6 результативных передач.

В составе туринского клуба хорватский форвард по три раза становился чемпионом Италии и обладателем Кубка страны. Манджукич провел за итальянский клуб 159 матчей и забил 43 гола.