Звездный форвард продлил контракт с "Ювентусом"
4 апреля, 2019, 16:15
Хорватский нападающий Марио Манджукич подписал новый контракт с "Ювентусом"
Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.
Манджукич заключил новое соглашение с "Ювентусом" до лета 2021 года.
По данным итальянских СМИ, по новому контракту форвард будет зарабатывать 4,5 млн евро в год плюс различные бонусы за достижения. Манджукич перешел в "Ювентус" летом 2015 года из "Атлетико". Сумма трансфера составила 21 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 23 матча в чемпионате Италии, стал автором 8 забитых мячей, а также отдал 6 результативных передач.
В составе туринского клуба хорватский форвард по три раза становился чемпионом Италии и обладателем Кубка страны. Манджукич провел за итальянский клуб 159 матчей и забил 43 гола.
- Партнер Манджукича Криштиану Роналду может восстановиться к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентуса" против "Аякса".
- С момента приобретения Криштиану Роналду акции итальянского футбольного клуба "Ювентус" выросли в цене на 140% .
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