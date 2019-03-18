УЕФА возбудил дисциплинарное дело из-за неприличного жеста Роналду

18 марта, 2019, 14:34

УЕФА открыл дисциплинарное дело против форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, который продемонстрировал неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против "Атлетико"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

При повторной игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" Роналду сделал хет-трик и во время празднования третьего гола продемонстрировал в адрес болельщиков мадридского клуба неприличный жест.

За чрезмерные эмоции португальский форвард "Ювентуса" рискует получить дисквалификацию на четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

В то же время, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне за похожий жест во время первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" отделался штрафом и избежал дисквалификации.

Отмечается, что дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит вопрос Роналду 21 марта.