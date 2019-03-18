//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

УЕФА возбудил дисциплинарное дело из-за неприличного жеста Роналду


фото: REUTERS
УЕФА открыл дисциплинарное дело против форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, который продемонстрировал неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против "Атлетико"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

При повторной игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" Роналду сделал хет-трик и во время празднования третьего гола продемонстрировал в адрес болельщиков мадридского клуба неприличный жест.

За чрезмерные эмоции португальский форвард "Ювентуса" рискует получить дисквалификацию на четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

В то же время, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне за похожий жест во время первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" отделался штрафом и избежал дисквалификации.

Отмечается, что дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит вопрос Роналду 21 марта.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать