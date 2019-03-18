УЕФА возбудил дисциплинарное дело из-за неприличного жеста Роналду
18 марта, 2019, 14:34
УЕФА открыл дисциплинарное дело против форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, который продемонстрировал неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против "Атлетико"
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
При повторной игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" Роналду сделал хет-трик и во время празднования третьего гола продемонстрировал в адрес болельщиков мадридского клуба неприличный жест.
За чрезмерные эмоции португальский форвард "Ювентуса" рискует получить дисквалификацию на четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.
В то же время, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне за похожий жест во время первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" отделался штрафом и избежал дисквалификации.
Отмечается, что дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит вопрос Роналду 21 марта.
- 2 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Кришитану Роналду сделал хет-трик в ворота "Атлетико" и вывел "Ювентус" в следующий раунд.
- Форвард "Ювентуса" Кришитану Роналду повторил неприличный жест тренера "Атлетико" Диего Симеоне после хет-трика в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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