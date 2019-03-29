Роналду рискует пропустить четвертьфинал Лиги чемпионов

29 марта, 2019, 14:10

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может пропустить первый матч с "Аяксом" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Криштиану Роналду получил травму в матче за сборную Португалии с Сербией (1:1) и восстановление может занять больше времени, чем предполагалось изначально.

После матча с сербами португалец отправился на медицинские тесты в Барселону, однако известно, что он точно пропустит ближайшие игры туринского клуба в серии А.

В этом сезоне форвард провел во всех турнирах 36 матчей, забил 24 гола и отдал 12 голевых передач.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Аяксом" состоится 10 апреля в Амстердаме.