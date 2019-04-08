Защита политзаключенного Гриба подала жалобу на приговор
8 апреля, 2019, 16:48
Защита гражданина Украины Павла Гриба подала жалобу на приговор
Об этом заявила адвокат Марина Дубровина, сообщают российские СМИ.
"Я уже отправила жалобу в суд. Павел до 12 апреля ее подготовит и тоже подаст свою жалобу", - отметила она.
По информации пресс-секретаря Северо-Кавказского окружного военного суда РФ Елены Катькало, в канцелярию жалоба защиты еще не поступила.
- На судебных заседаниях Грибу часто вызывают "скорую", а РФ блокирует Павлу счета и он не может купить лекарства.
- 22 марта в России украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к шести годам колонии.
- Украинский политзаключенный Павел Гриб после оглашения приговора, которым его приговорили к 6 годам лишения свободы, объявил голодовку.
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