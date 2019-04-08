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Защита политзаключенного Гриба подала жалобу на приговор

Защита гражданина Украины Павла Гриба подала жалобу на приговор

Об этом заявила адвокат Марина Дубровина, сообщают российские СМИ.

"Я уже отправила жалобу в суд. Павел до 12 апреля ее подготовит и тоже подаст свою жалобу", - отметила она.

По информации пресс-секретаря Северо-Кавказского окружного военного суда РФ Елены Катькало, в канцелярию жалоба защиты еще не поступила.

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