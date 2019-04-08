//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Роналду поразил своим вокалом


фото: Reuters
Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду показал свои вокальные способности

Роналду сделал это в Instagram.

34-летний нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поразил сеть пением в автомобиле, где он зажигал вместе со старшим сыном Криштиану и подругой Джорджиной Родригес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantores

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

8 апреля, 2019 понедельник

7 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать