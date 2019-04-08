Роналду поразил своим вокалом
8 апреля, 2019, 09:28
Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду показал свои вокальные способности
Роналду сделал это в Instagram.
34-летний нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поразил сеть пением в автомобиле, где он зажигал вместе со старшим сыном Криштиану и подругой Джорджиной Родригес.
- Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась для модного журнала ELLE.
- Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду проиграл в суде немецкому журналу.
- Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду может восстановиться к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса".
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