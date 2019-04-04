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Стало известно, сыграет ли Роналду в четвертьфинале Лиги чемпионов


фото: Reuters
Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду может восстановиться до первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса"

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, португалец восстановился после травмы раньше запланированного времени и находится в хорошей форме. Криштиану даже готов сыграть в матче чемпионата Италии против "Милана" (6 апреля), но вряд ли тренерский штаб туринцев будет рисковать.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов матч между "Аяксом" и "Ювентусом" состоится 10 апреля в Амстердаме.

  • Напомним, 25 марта в матче отбора Евро-2020 с Сербией (1: 1) нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил повреждение и мог пропустить две недели.
  • 29 марта стало известно, что португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может пропустить первый матч с "Аяксом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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