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Кубок Украины: состоялась жеребьевка полуфинала


фото: shakhtar.com
Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ .

Церемонию жеребьевки провели обладателя "Золотого мяча" Игорь Беланов и Олег Блохин.

В итоге сформировались следующие пары:

"Ингулец" (Петрово) - "Заря" (Луганск)

"Днепр-1" - "Шахтер" (Донецк)

Стадия 1/2 финала состоит из одной встречи. Команда из низшего дивизиона проведет матч дома.

Полуфинальные матчи состоятся 17 апреля (базовый день), финал - 15 мая в Запорожье.

Номинальным хозяином финала будет победитель пары "Днепр-1" - "Шахтер".

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