Кубок Украины: состоялась жеребьевка полуфинала
8 апреля, 2019, 14:36
Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ .
Церемонию жеребьевки провели обладателя "Золотого мяча" Игорь Беланов и Олег Блохин.
В итоге сформировались следующие пары:
"Ингулец" (Петрово) - "Заря" (Луганск)
"Днепр-1" - "Шахтер" (Донецк)
Стадия 1/2 финала состоит из одной встречи. Команда из низшего дивизиона проведет матч дома.
Полуфинальные матчи состоятся 17 апреля (базовый день), финал - 15 мая в Запорожье.
Номинальным хозяином финала будет победитель пары "Днепр-1" - "Шахтер".
- Напомним, первым полуфиналистом Кубка Украины стала "Заря", которая победила в гостях "Львов".
- В четвертьфинале Кубка Украины по футболу в серии послематчевых пенальти донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо".
- В четвертьфинале Кубка Украины "Ингулец" из села Петрово сенсационно победил львовские "Карпаты".
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