Главу Одесской ОГА Степанова отправили в отставку, - СМИ
Об этом со ссылкой на информированные источники в Одесской ОГА сообщает УНИАН.
По данным источника, такое решение принято сегодня, 7 апреля, и связано, скорее всего, с результатами в регионе первого тура выборов президента Украины. Так, в Одесской области по результатам голосования в первом туре лидирует Владимир Зеленский с 41,26% голосов, на втором месте - сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко с 21,92%. Действующий президент набрал чуть более 9%.
"Вместе с тем, председатель ОГА будет отправлен в отставку с формулировкой:" По собственному желанию ", - заверил источник.
Ожидается, что официально распоряжение об увольнении Степанова будет опубликовано в среду, 10 апреля, после заседания Кабинета министров, который должен внести соответствующее представление.
От каких-либо официальных комментариев в Одесской областной госадминистрации отказываются.
- Напомним, 6 апреля председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев написал заявление об отставке.
- Петр Порошенко заявил, что уволит Андрея Гордеева с должности председателя Херсонской облгосадминистрации в течение семи-восьми дней.
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