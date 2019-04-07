Главу Одесской ОГА Степанова отправили в отставку, - СМИ

7 апреля, 2019, 19:06

Председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова 10 апреля отправят в отставку

Об этом со ссылкой на информированные источники в Одесской ОГА сообщает УНИАН.

По данным источника, такое решение принято сегодня, 7 апреля, и связано, скорее всего, с результатами в регионе первого тура выборов президента Украины. Так, в Одесской области по результатам голосования в первом туре лидирует Владимир Зеленский с 41,26% голосов, на втором месте - сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко с 21,92%. Действующий президент набрал чуть более 9%.

"Вместе с тем, председатель ОГА будет отправлен в отставку с формулировкой:" По собственному желанию ", - заверил источник.

Ожидается, что официально распоряжение об увольнении Степанова будет опубликовано в среду, 10 апреля, после заседания Кабинета министров, который должен внести соответствующее представление.

От каких-либо официальных комментариев в Одесской областной госадминистрации отказываются.