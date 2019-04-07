ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня на второй тур президентских выборов

7 апреля, 2019, 18:08

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня на второй тур президентских выборов

Об этом сообщает сайт ЦИК.

"Комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня для повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Установлено, что текст избирательного бюллетеня для повторного голосования печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200х150 мм голубовато-серого цвета с двухцветным водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния, а также с выполнением номера избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, проявляющейся на обороте избирательного бюллетеня.

Также ЦИК постановила, что избирательные бюллетени будут изготавливаться для каждого обычной и зарубежного избирательного участка в количестве, на 0,5 процента превышающем количество избирателей, которые по своему избирательному адресу относятся к соответствующему избирательному участку по данным Государственного реестра избирателей по состоянию на 6 апреля 2019 года, с возможным отклонением указанного количества с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении.

Комиссия утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам Президента Украины 31 марта 2019 года.