Украинцы с сегодняшнего дня могут изменить место голосования на президентских выборах

7 апреля, 2019, 17:01

Граждане Украины с сегодняшнего дня могут изменить место голосования во втором туре президентских выборов

Об этом сообщает "Укринформ".

Отделы ведения Государственного реестра избирателей будут работать в выходные для того, чтобы все желающие имели возможность изменить место голосования. Об этом во время брифинга сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"С сегодняшнего дня наши граждане имеют возможность изменить место голосования. И это также одна из причин, почему мы старались как можно быстрее, не теряя уровня профессионализма и тщательности, просмотреть все документы и выйти на итоги голосования", - сказала Слипачук.

На вопрос, будут ли отделы реестра избирателей работать в усиленном режиме во избежание очередей, Слипачук добавила, что отделы будут работать в выходные.

"Точно будут в выходные работать отделы. Кроме того, мы также обратились к Государственной миграционной службе для того, чтобы они синхронизировали свою работу с нашей, чтобы тоже была возможность дежурства их сотрудников", - сказала глава ЦИК.