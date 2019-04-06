УПЛ: результаты матчей 23-го тура, положение команд
6 апреля, 2019, 20:15
В 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила "Олимпик", а "Арсенал" выиграл у "Черноморца"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат Украины
23-й тур
6 апреля
"Олимпик" - "Десна" 0: 2
Голы: Д. Фаворов, 21 Старенький, 70
"Черноморец" - "Арсенал" 1: 3
Голы: Черный, 62 - Мисси Мезу, 5, Вакуленко, 27 Ореховский, 37
- 3 апреля в 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" вырвало в гостях победу у "Зари" , уступая с разницей в два мяча.
- 3 апреля в другом матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях "Александрию" .
- 2 апреля в дебютном поединке 2-го этапа чемпионата Украины по футболу "Карпаты" разгромно победили "Ворсклу" .
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