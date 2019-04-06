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УПЛ: результаты матчей 23-го тура, положение команд


фото: upl.ua
В 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила "Олимпик", а "Арсенал" выиграл у "Черноморца"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Чемпионат Украины

23-й тур

6 апреля

"Олимпик" - "Десна" 0: 2

Голы: Д. Фаворов, 21 Старенький, 70

"Черноморец" - "Арсенал" 1: 3

Голы: Черный, 62 - Мисси Мезу, 5, Вакуленко, 27 Ореховский, 37

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