"Карпаты" разгромили "Ворсклу" в стартовом матче 2-го этапа чемпионата Украины
2 апреля, 2019, 18:55
В дебютном поединке 2-го этапа чемпионата Украины по футболу "Карпаты" крупно победили "Ворсклу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во Львове на стадионе "Украина" "Карпаты" оказались сильнее "Ворсклы". Дебют нового главного тренера полтавчан Виталия Косовского вышел неудачным. Голы в активе Кристиана Понде и Абдулы Йоды (с пенальти), дубль оформил Марьян Швед.
23-й тур
"Карпаты" - "Ворскла" 4: 0
Голы: Понд, 26 Швед, 38, 62, Йода, 70, пен.
На втором этапе чемпионата Украины команды разбиты на две шестерки. Первая - борется за медали и пропуски в еврокубки, вторая - за сохранение места в премьер-лиге. "Карпаты" и "Ворскла" выступают во второй шестерке.
В предыдущей игре в Полтаве "Карпаты" разгромили соперника с таким же счетом 4: 0.
- Напомним, 27 марта главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко досрочно прекратил сотрудничество с полтавским клубом.
- Полтавская "Ворскла" не смогла обыграть аутсайдера УПЛ, киевский "Арсенал", и попасть в топ-6 .
- Полтавская "Ворскла" объявила о назначении и.о. главного тренера экс-игрока "Динамо" Виталия Косовского .
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