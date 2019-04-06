Стало известно, когда ЦИК официально обнародует результаты первого тура выборов

6 апреля, 2019, 18:54

Центральная избирательная комиссии 7 апреля проведет заседание, на котором могут быть официально обнародованы результаты первого тура президентских выборов

Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.

Заседание Центризбиркома, на котором могут объявить результаты выборов, состоится 7 апреля около в 12:00.

"7 апреля, ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в заявлении ЦИК.