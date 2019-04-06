//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Стало известно, когда ЦИК официально обнародует результаты первого тура выборов


фото: radiosvoboda.org
Центральная избирательная комиссии 7 апреля проведет заседание, на котором могут быть официально обнародованы результаты первого тура президентских выборов

Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.

Заседание Центризбиркома, на котором могут объявить результаты выборов, состоится 7 апреля около в 12:00.

"7 апреля, ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в заявлении ЦИК.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 апреля, 2019 суббота

больше новостей

6 апреля, 2019 суббота

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать