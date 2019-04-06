Стало известно, когда ЦИК официально обнародует результаты первого тура выборов
6 апреля, 2019, 18:54
Центральная избирательная комиссии 7 апреля проведет заседание, на котором могут быть официально обнародованы результаты первого тура президентских выборов
Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.
Заседание Центризбиркома, на котором могут объявить результаты выборов, состоится 7 апреля около в 12:00.
"7 апреля, ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в заявлении ЦИК.
- Напомним, что после обработки 100% протоколов в первом туре выборов Владимир Зеленский победил действующего президента Украины почти во всех регионах страны, кроме трех областей: Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской - там поддержка кандидата Порошенко была больше.
- 5 апреля Центральная избирательная комиссия получила оригиналы протоколов об итогах голосования от всех 199 окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов.
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