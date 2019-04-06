"Симпсонов" могут закрыть после 30 лет в эфире
6 апреля, 2019, 17:59
Актриса Ярдли Смит, которая озвучивает персонаж Лизы Симпсон, заявила об угрозе закрытия мультсериала
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
После слияния Walt Disney Company и 21st Century Fox, крупным активом которой является 20th Century Fox, которая занимается созданием "Симпсонов", мультсериал продлили до 2019 года. По словам Ярдли Смит, не исключено, что проект вскоре могут закрыть вообще.
"Я думаю, и могу полностью ошибаться в том, что они скорее закроют проект, чем изменят его концепцию", - отметила актриса.
"Симпсоны" выходят с 1989 года и являются самым длинным мультсериалом в истории телевидения.
- 20 марта Fox официально стал частью Disney. Сумма сделки составила $ 71,3 млн. После закрытия Fox 2000 библиотека прав компании станет частью каталога Disney.
- После приобретения активов Disney закрывает лейбл Fox 2000, снявший "Дьявол носит Prada" и "Жизнь Пи"
- В Disney рассказали, что будет с Дэдпул после слияния с 21st Century Fox
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-