"Симпсонов" могут закрыть после 30 лет в эфире

6 апреля, 2019, 17:59

Актриса Ярдли Смит, которая озвучивает персонаж Лизы Симпсон, заявила об угрозе закрытия мультсериала

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

После слияния Walt Disney Company и 21st Century Fox, крупным активом которой является 20th Century Fox, которая занимается созданием "Симпсонов", мультсериал продлили до 2019 года. По словам Ярдли Смит, не исключено, что проект вскоре могут закрыть вообще.

"Я думаю, и могу полностью ошибаться в том, что они скорее закроют проект, чем изменят его концепцию", - отметила актриса.

"Симпсоны" выходят с 1989 года и являются самым длинным мультсериалом в истории телевидения.