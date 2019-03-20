Забрали даже "Симпсонов": Disney купила 21st Century Fox за $71 млрд

20 марта, 2019, 15:21

Компания Walt Disney Company окончательно купила кинокомпанию 21st Century Fox. За сделку Disney заплатил более $71 млрд

Об этом говорится в пресс-релизе компании Disney.

Известно, что по результатам сделки Disney получит киностудию 20th Century Fox, телеканалы National Geographic, Sky и FX.

Также в собственность Disney перейдет 30% стримингового сервиса Hulu и авторские права на кинофраншизы, которые снимает 20th Century Fox и права на мультсериал "Симпсоны".

По итогам сделки Disney собирается расширять свой кинобизнес, а также существенно увеличить свою долю на американском и мировом телевидении, ведь компания получит контроль над каналами не только в США, но и в ряде других стран, в частности в Индии.

В сообщении говорится, что после приобретения 21st Century Fox Disney планирует сократить расходы на $2 млрд для того, чтобы увеличить конкурентную способность с Netflix на рынке кинопроизводства. Уже известно, что планируют осуществить массовые сокращения на телевизионный и кинопроизводственный бизнес 21st Century Fox.