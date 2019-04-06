В Disney рассказали, что будет с Дэдпул после слияния с 21st Century Fox

6 апреля, 2019, 13:28

Генеральный директор The Walt Disney Company, которая купила 21st Century Fox, подтвердил наличие персонажа в следующих фильмах

Об этом сообщает NME.

Генеральный директор The Walt Disney Company Алан Хорн отметил, что Дэдпул будет в следующих лентах и после слияния компаний Disney и 21st Century Fox.

Американский актер Райан Рейнольдс, который и играет Дэдпула, показал фотографию, на которой его персонаж сидит в школьном автобусе. На нем надпись "Disney", а сам Дэдпул имеет уши Микки Мауса.

Feels like the first day of 'Pool. pic.twitter.com/QVy8fCxgqr - Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 19 марта 2019 г.

Горн показал твит Рейнольдса во время презентации на CinemaCon в Лас-Вегасе 3 апреля и сообщил: "Вы увидите еще больше Дэдпула в ближайшие годы".