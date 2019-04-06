В Disney рассказали, что будет с Дэдпул после слияния с 21st Century Fox
6 апреля, 2019, 13:28
Генеральный директор The Walt Disney Company, которая купила 21st Century Fox, подтвердил наличие персонажа в следующих фильмах
Об этом сообщает NME.
Генеральный директор The Walt Disney Company Алан Хорн отметил, что Дэдпул будет в следующих лентах и после слияния компаний Disney и 21st Century Fox.
Американский актер Райан Рейнольдс, который и играет Дэдпула, показал фотографию, на которой его персонаж сидит в школьном автобусе. На нем надпись "Disney", а сам Дэдпул имеет уши Микки Мауса.
Feels like the first day of 'Pool. pic.twitter.com/QVy8fCxgqr- Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 19 марта 2019 г.
Горн показал твит Рейнольдса во время презентации на CinemaCon в Лас-Вегасе 3 апреля и сообщил: "Вы увидите еще больше Дэдпула в ближайшие годы".
- 20 марта Fox официально стал частью Disney. Сумма сделки составила $ 71,3 млрд.
- После закрытия Fox 2000 библиотека прав компании станет частью каталога Disney.
- Корпорация Disney начала реорганизацию приобретенных активов корпорации 21st Century Fox и решила закрыть Fox 2000
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