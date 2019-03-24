Disney закрывает лейбл Fox 2000, снявший "Дьявол носит Prada" и "Жизнь Пи"

24 марта, 2019, 17:13

Корпорация Disney начала реорганизацию приобретенных активов корпорации 21st Century Fox и решила закрыть Fox 2000

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Корпорация Disney после покупки активов компании Fox решила закрыть подразделение Fox 2000, которое возглавляет Элизабет Габлер. Компания была дочерним предприятием большого Fox и специализировалась на середнебюджетном кино, рассчитанном в основном на женскую и подростковую аудиторию.

Fox 2000 была создана в 1999 году. На ее счету - "Дьявол носит Prada", "Скрытые фигуры", "Жизнь Пи", "Марли и я", "Виноваты звезды", "Рамона и Бизус", "Перси Джексон и Море чудовищ", "Ночь в музее: секрет гробницы "и другие.

Последним релизом компании станет лента Джо Райта "Женщина в окне", выпуск которой запланирован на октябрь. Disney уже подтвердил, что доведет до конца все проекты компании, находящихся в работе, поэтому никто из сотрудников Fox 2000 пока не получил уведомление об увольнении. Но в связи со слиянием компаний ожидается большое количество увольнений среди высшего руководства по маркетингу и дистрибуции Fox.

20 марта Fox официально стал частью Disney. Сумма сделки составила $71,3млрд.

После закрытия Fox 2000 библиотека прав компании станет частью каталога Disney.